Портал Дія предлагает новый цифровой курс по психологической поддержке во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

— Психологическое состояние и здоровье во время военных действий крайне важны. Сейчас, во время российской агрессии, большое количество украинцев переживают истощение, опустошение, усталость, чувствуют тревогу и напряжение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый образовательный курс на портале Дія “Цифровое образование. Психологическая поддержка себя и близких для гражданских” — это 14 серий продолжительностью 4-8 минут, благодаря которым каждый узнает, как:

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избавиться от стресса и напряжения;

помочь детям пережить негативные эмоции;

научиться работать с негативными мыслями;

уладить недоразумения с близкими;

пережить психологическую травму и горе.

Авторы проекта утверждают, что курс с высокой долей вероятности поможет тем, кому сейчас необходима поддержка, чтобы пройти этот непростой этап.