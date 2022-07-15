Портал Дія предлагает новый цифровой курс по психологической поддержке во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
— Психологическое состояние и здоровье во время военных действий крайне важны. Сейчас, во время российской агрессии, большое количество украинцев переживают истощение, опустошение, усталость, чувствуют тревогу и напряжение, — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый образовательный курс на портале Дія “Цифровое образование. Психологическая поддержка себя и близких для гражданских” — это 14 серий продолжительностью 4-8 минут, благодаря которым каждый узнает, как:
- избавиться от стресса и напряжения;
- помочь детям пережить негативные эмоции;
- научиться работать с негативными мыслями;
- уладить недоразумения с близкими;
- пережить психологическую травму и горе.
Авторы проекта утверждают, что курс с высокой долей вероятности поможет тем, кому сейчас необходима поддержка, чтобы пройти этот непростой этап.