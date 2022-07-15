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Поможет пережить стресс и горе: портал Дія запускает цифровой курс по психологической поддержке

15 июля 2022, 12:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Портал Дія предлагает новый цифровой курс по психологической поддержке во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

— Психологическое состояние и здоровье во время военных действий крайне важны. Сейчас, во время российской агрессии, большое количество украинцев переживают истощение, опустошение, усталость, чувствуют тревогу и напряжение, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что новый образовательный курс на портале Дія “Цифровое образование. Психологическая поддержка себя и близких для гражданских” — это 14 серий продолжительностью 4-8 минут, благодаря которым каждый узнает, как:

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  • избавиться от стресса и напряжения;
  • помочь детям пережить негативные эмоции;
  • научиться работать с негативными мыслями;
  • уладить недоразумения с близкими;
  • пережить психологическую травму и горе.

Авторы проекта утверждают, что курс с высокой долей вероятности поможет тем, кому сейчас необходима поддержка, чтобы пройти этот непростой этап.

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Війна в Україні Приложение Дія Советы психолога психічні розлади
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