Как общаться с военными, которые сейчас находятся в горячих точках боевых действий. Как создать в разговоре максимально комфортный эмоциональный фон. Чтобы и бойцу, и вам после общения не было мучительно тяжело из-за того, что и слова были сказаны не те, и душевные страдания только усилились.

— Прежде всего нужно понимать, что стрессовые ситуации мужчины и женщины переносят немного по-разному. Психика женщин с рождения более устойчива, — отмечает психолог Виктория Островская.

По ее словам, при разговоре с человеком, который сейчас находится в максимально экстремальной обстановке, следует помнить несколько простых правил.

Как общаться с близким человеком, который находится в зоне боевых действий

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Что не нужно делать:

вы не должны рассказывать о своих переживаниях, страхах и тревогах, постарайтесь удержать себя от слез, тем более от истерик;

запретите себе обижаться на возможные грубость и раздражение. Воспринимайте эмоциональные перепады с пониманием, что ваш боец находится в ситуации, где видит реальную картину другой жизни;

внимательно и спокойно выслушивайте его рассказы о погибших и тяжело раненых побратимах, дайте ему возможность элементарно выговориться, облегчив тем самым свое состояние;

если на связь подключаете ребенка, попросите его перед этим нарисовать какой-нибудь позитивный рисунок. Настройте ребенка на спокойное общение. Иными словами, он не должен плакать и рвать душу отцу. Здесь много зависит от матери (бабушки, сестры), поскольку дети часто копируют поведение своих близких.

Что нужно делать:

по возможности ограничьте себя от потока негативных новостей, это поможет вам сохранить позитив в общении;

настройте себя на то, что вы всегда сможете выйти на связь, возможно не так часто как вам бы хотелось, но у вас будет такая возможность и это большое счастье;

красной линией общения должно стать ваше стремление дать понять бойцу, его ждут дома, что он нужен своей семье;

постарайтесь правильно, с учетом обстоятельств, воспринимать нецензурные слова в разговоре. Но отвечайте спокойно, с пониманием и участием.

Помните, что в ходе накопления опыта пребывания в экстремальных обстоятельствах периодически происходит резкий всплеск негативных эмоций. Дайте возможность их выплеснуть, облегчить эмоциональный груз, примите на себя часть этого груза.

Как ни парадоксально это прозвучит, но именно фактор принятия на себя эмоционального груза близкого человека облегчит и ваше состояние, разгрузит напряжение, снизит уровень стресса для вас обоих.