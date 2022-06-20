Як спілкуватися з військовими, які зараз знаходяться в гарячих точках бойових дій. Як створити в розмові максимально комфортний емоційний фон. Щоб і бійцеві, і вам після спілкування не було болісно важко через те, що і слова були сказані не ті, і душевні страждання тільки посилилися.

– Перш за все потрібно розуміти, що стресові ситуації чоловіки і жінки переносять трохи по-різному. Психіка жінок з народження більш стійка, – зазначає психолог Вікторія Островська.

За її словами, при розмові з людиною, яка зараз знаходиться в максимально екстремальній обстановці, слід пам’ятати кілька простих правил.

Як спілкуватися з близькою людиною, яка знаходиться в зоні бойових дій

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Що не потрібно робити:

ви не повинні розповідати про свої переживання, страхи й тривоги, постарайтеся утримати себе від сліз, тим більше від істерик;

забороніть собі ображатися на можливі грубість й роздратування. Сприймайте емоційні перепади з розумінням, що ваш боєць перебува є в ситуації, де бачить реальну картину іншого життя;

в ситуації, де бачить реальну картину іншого життя; уважно і спокійно в ислуховуйте його розповіді про загиблих і важко поранених побратимів, дайте йому можливість елементарно виговоритися, полегшивши тим самим свій стан;

ислуховуйте його розповіді про загиблих і важко поранених побратимів, дайте йому можливість елементарно виговоритися, полегшивши тим самим свій стан; якщо на зв’язок підключаєте дитин у , попросіть її перед цим намалювати який-небудь позитивний малюнок. Налаштуйте дитину на спокійне спілкування. Іншими словами, в она не повинна плакати і рвати душу батькові. Тут багато залежить від матері (бабусі, сестри), оскільки діти часто копіюють поведінку своїх близьких.

Що потрібно робити:

по можливості обмежте себе від потоку негативних новин, це допоможе вам зберегти позитив в спілкуванні;

налаштуйте себе на те, що ви завжди зможете вийти на зв’язок, можливо не так часто як вам би хотілося, але у вас буде така можливість і це велике щастя;

червоною лінією спілкування має стати ваше прагнення дати зрозуміти бійцеві, що його чекають вдома, що він потрібен своїй родині;

його чекають вдома, що він потрібен своїй родині; постарайтеся правильно, з урахуванням обставин, сприймати нецензурні слова в розмові. Але відповідайте спокійно, з розумінням і участю.

Пам’ятайте, що в ході накопичення досвіду перебування в екстремальних обставинах періодично відбувається різкий сплеск негативних емоцій. Дайте можливість їх виплеснути, полегшити емоційний тягар, прийміть на себе частину цього тягарю.

Як не парадоксально це прозвучить, але саме фактор прийняття на себе емоційного тягарю близької людини полегшить і ваш стан, розвантажить напругу, знизить рівень стресу для вас обох.