Основатели официального Telegram-канала ССО Азов, сформированного 24 февраля 2022 года как отдельное подразделение ветеранами Азова, рассказывают, в частности, и о том, как не нужно разговаривать с теми, кто сейчас на переднем крае обороны нашей страны.

В крайней публикации азовцы поделились своим мнением по поводу того, можно ли делиться своими переживаниями с военным, как вредит откровенность и стоит ли проговаривать планы на будущее.

“Я очень волнуюсь за тебя. Я не спала всю ночь! Я плачу постоянно!”. Что вы хотите услышать в ответ на такие слова? Благодарность или что-то вроде “мне очень приятно, что ты так переживаешь”, задают вопрос специалисты.

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И дают ответ: такая откровенность не поддерживает. Наоборот, военный чувствует вину из-за того, что является причиной ваших переживаний. От этого ему становится тяжело на душе.

По мнению азовцев, лучше сконцентрировать свое внимание на военном, а не на том, как вам сложно. Дайте ему возможность выговориться. Поделитесь тревогами, переживаниями, страхами с теми, кто в относительной безопасности, а с военными стоит делиться позитивом.

Например: “Вот мы с тобой поедем после войны туда и туда, а еще сделаем вот это и это”.

Если военный начинает говорить что-то вроде: “Кто его знает, что будет дальше; мне сейчас не до этого”, примите такую реакцию спокойно, и все же завершите разговор оптимистично: “Ой, да конечно поедем; конечно ты вернешься, и у нас все будет хорошо; я буду ждать тебя сколько надо”.

После такого разговора близкий вам человек морально будет чувствовать себя лучше. Он будет думать о планах и светлом будущем, и это хоть на некоторое время отвлечет его от тяжелой реальности, взбодрит и придаст сил двигаться вперед.

Источник: ССО Азов