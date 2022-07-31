На портале Дія Цифровое образование запущены курсы по поддержке психологического здоровья в условиях войны.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
— Курс имеет формат образовательного сериала, состоящий из 14 серий продолжительностью 4–8 минут каждая, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, прослушав курс, можно узнать о том, как:
- снять стресс и напряжение в теле;
- помочь детям в экстремальных ситуациях и детям, пережившим ужасы войны;
- пережить горе;
- справиться с постоянной тревогой;
- поддержать близких;
- проводить арттерапию для взрослых и детей.
Чтобы пройти курс, нужно прослушать вступление и ответить на вопросы теста. После этого откроется доступ к видео.
Курс “Работа с эмоциональным выгоранием” рассчитан на 15 серий продолжительностью 5-11 минут. Он содержит информацию о том, как:
- не стать жертвой, спасая других;
- вернуть контакт с телом, если вы устали;
- наполняйте себя ресурсами для нового дня;
- помочь себе, если перед глазами страшные изображения войны;
- справиться с чувством вины и психологической усталостью и т.д;
- позаботиться о своем здоровье и близких.
Цель этих образовательных сериалов – поддержать украинцев, которые страдают от войны, находятся в состоянии постоянного стресса, напряжения, а иногда – отчаяния, говорится в сообщении Минздрава.