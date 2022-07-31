На портале Дія Цифровое образование запущены курсы по поддержке психологического здоровья в условиях войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Курс имеет формат образовательного сериала, состоящий из 14 серий продолжительностью 4–8 минут каждая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, прослушав курс, можно узнать о том, как:

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снять стресс и напряжение в теле;

помочь детям в экстремальных ситуациях и детям, пережившим ужасы войны;

пережить горе;

справиться с постоянной тревогой;

поддержать близких;

проводить арттерапию для взрослых и детей.

Чтобы пройти курс, нужно прослушать вступление и ответить на вопросы теста. После этого откроется доступ к видео.

Курс “Работа с эмоциональным выгоранием” рассчитан на 15 серий продолжительностью 5-11 минут. Он содержит информацию о том, как:

не стать жертвой, спасая других;

вернуть контакт с телом, если вы устали;

наполняйте себя ресурсами для нового дня;

помочь себе, если перед глазами страшные изображения войны;

справиться с чувством вины и психологической усталостью и т.д;

позаботиться о своем здоровье и близких.

Цель этих образовательных сериалов – поддержать украинцев, которые страдают от войны, находятся в состоянии постоянного стресса, напряжения, а иногда – отчаяния, говорится в сообщении Минздрава.