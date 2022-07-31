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Психология

Пережить горе, поддержать близких: на портале Дія запущены курсы психологического здоровья

31 июля 2022, 15:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

На портале Дія Цифровое образование запущены курсы по поддержке психологического здоровья в условиях войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Курс имеет формат образовательного сериала, состоящий из 14 серий продолжительностью 4–8 минут каждая, — говорится в сообщении

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Отмечается, что, прослушав курс, можно узнать о том, как:

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  • снять стресс и напряжение в теле;
  • помочь детям в экстремальных ситуациях и детям, пережившим ужасы войны;
  • пережить горе;
  • справиться с постоянной тревогой;
  • поддержать близких;
  • проводить арттерапию для взрослых и детей.

Чтобы пройти курс, нужно прослушать вступление и ответить на вопросы теста. После этого откроется доступ к видео.

Курс Работа с эмоциональным выгоранием” рассчитан на 15 серий продолжительностью 5-11 минут. Он содержит информацию о том, как:

  • не стать жертвой, спасая других;
  • вернуть контакт с телом, если вы устали;
  • наполняйте себя ресурсами для нового дня;
  • помочь себе, если перед глазами страшные изображения войны;
  • справиться с чувством вины и психологической усталостью и т.д;
  • позаботиться о своем здоровье и близких.

Цель этих образовательных сериалов – поддержать украинцев, которые страдают от войны, находятся в состоянии постоянного стресса, напряжения, а иногда – отчаяния, говорится в сообщении Минздрава.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Дія Приложение Дія Советы психолога психічні розлади
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