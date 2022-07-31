На порталі Дія Цифрова освіта запущені курси з підтримки психологічного здоров’я в умовах війни.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
– Курс має формат освітнього серіалу, що складається з 14 серій тривалістю 4-8 хвилин кожна, – йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що, прослухавши курс, можна дізнатися про те, як:
- зняти стрес і напругу в тілі;
- допомогти дітям в екстремальних ситуаціях і дітям, які пережили жахи війни;
- пережити горе;
- справитися з постійною тривогою;
- підтримати близьких;
- проводити арттерапію для дорослих і дітей.
Щоб пройти курс, потрібно прослухати вступ і відповісти на питання тесту. Після цього відкриється доступ до відео.
Курс “Робота з емоційним вигоранням” розрахований на 15 серій тривалістю 5-11 хвилин. Він містить інформацію про те, як:
- не стати жертвою, рятуючи інших;
- повернути контакт з тілом, якщо ви втомилися;
- наповнюйте себе ресурсами для нового дня;
- допомогти собі, якщо перед очима страшні зображення війни;
- справитися з почуттям провини і психологічної втомою тощо;
- подбати про своє здоров’я і близьких.
Мета цих освітніх серіалів – підтримати українців, які страждають від війни, знаходяться в стані постійного стресу, напруги, а іноді – відчаю, йдеться в повідомленні МОЗ.