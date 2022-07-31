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Пережити горе, підтримати близьких: на порталі Дія запущені курси психологічного здоров’я

31 Липня 2022, 15:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

На порталі Дія Цифрова освіта запущені курси з підтримки психологічного здоров’я в умовах війни.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Курс має формат освітнього серіалу, що складається з 14 серій тривалістю 4-8 хвилин кожна, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що, прослухавши курс, можна дізнатися про те, як:

  • зняти стрес і напругу в тілі;
  • допомогти дітям в екстремальних ситуаціях і дітям, які пережили жахи війни;
  • пережити горе;
  • справитися з постійною тривогою;
  • підтримати близьких;
  • проводити арттерапію для дорослих і дітей.

Щоб пройти курс, потрібно прослухати вступ і відповісти на питання тесту. Після цього відкриється доступ до відео.

Курс “Робота з емоційним вигоранням” розрахований на 15 серій тривалістю 5-11 хвилин. Він містить інформацію про те, як:

  • не стати жертвою, рятуючи інших;
  • повернути контакт з тілом, якщо ви втомилися;
  • наповнюйте себе ресурсами для нового дня;
  • допомогти собі, якщо перед очима страшні зображення війни;
  • справитися з почуттям провини і психологічної втомою тощо;
  • подбати про своє здоров’я і близьких.

Мета цих освітніх серіалів – підтримати українців, які страждають від війни, знаходяться в стані постійного стресу, напруги, а іноді – відчаю, йдеться в повідомленні МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Дія Додаток Дія Поради психолога психічні розлади
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