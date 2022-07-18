Під час війни українців не покидають тривожні думки. Кожне повідомлення про ракетні обстріли території примушують хвилюватися, де б люди не знаходилися: в безпеці або ж в гарячих точках. Це негативно впливає не здоров’я.

Психологи підготували декілька порад, як зменшити хвилювання.

1.Працюйте зі шкідливими думками.

Зараз дивляться

Думки досить часто можуть викликати занепокоєння.

Хоча ми не завжди можемо контролювати свої думки, ми можемо спробувати кинути їм виклик, якщо вони негативні або шкідливі.

Дізнайтеся як працювати з негативними думками та самозвинуваченням: https://t.me/psy_support/723

2. Практикуйте заземлення

Заземлення — це техніки, які можуть допомогти нам зосередитися, віднайти відчуття “тут і зараз” та зупинити почуття тривоги, що набирає обертів.

Дізнайтеся більше про заземлення: https://t.me/psy_support/689

3.Дихайте

Саме повільне та глибоке дихання може повернути спокій і допоможе впоратися з тривогою.

Зосередьтеся на диханні.

Вдихніть через ніс і видихніть через рот. Старайтесь робити видих довшим та протяжнішим, ніж вдих.

Покладіть руки на живіт.

Спостерігайте, як ваші руки рухаються вгору та вниз під час дихання.

4. Розслабтесь та потурбуйтесь про себе

Коли ви відчуваєте тривогу, зробіть щось для себе. Це заспокоїть та розслабить.

З чого почати – ось список ідей: https://t.me/psy_support/733

5. Почніть розв’язувати проблеми

Наразі у багатьох людей багато різнопланових проблем. Іноді їх так багато, що не знаємо з чого почати, щоб нормалізувати життя. Один зі способів впоратися з хвилюваннями навколо наших проблем — спробувати визначити можливі рішення.

Ось послідовність, яка допоможе прийняти рішення та розв’язувати проблему:

Визначте проблему та запишіть список можливих рішень.

Виберіть найвдаліші рішення з цього списку. Якщо вам важко вибрати рішення, скористайтеся списком за і проти кожної зі своїх ідей.

Розбийте своє рішення на невеличкі кроки та завдання.

Дійте.

6. Не ховайте голову в пісок

Коли ситуації викликають у нас тривогу, виникає спокуса уникнути їх. Так би мовити заховати голову в пісок. Хоча, на перший погляд, це має сенс, проте не завжди корисно. Такі дії насправді тільки підсилюють тривогу та розтягують її на довгострокову перспективу.

Замість того, щоб уникати ситуацій, які викликають тривогу, спробуйте протистояти їй.

Почніть із визначення проблем, які викликають у вас тривогу.

Згрупуйте їх: проблеми, які викликають у вас невелику тривогу, середню тривогу та сильну тривогу.

Спробуйте взятися за найлегші. Вирішивши їх, ви отримаєте відчуття контролю та сили розпочати працювати зі складнішими.

Ведіть щоденник, щоб записувати ситуації, з якими ви стикалися, і те, наскільки вони вас тривожили. І як ви з ними справлялися.

У майбутньому ви можете озирнутися назад і порівняти, наскільки ви відчуваєте тривогу в цих ситуаціях до та після того, як кинули їм виклик.

Джерело: Психологічна підтримка