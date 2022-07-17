Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації відомого психолога Світлани Ройз про те, як заспокоїти дитину і навчити її правильно реагувати на звуки повітряної тривоги.

– Боятися того, що насправді лякає – нормально. При цьому діти орієнтуються на нашу реакцію і на те, як ми їм пояснюємо те, що відбувається, які дії пропонуємо. Тому потрібно знати, як діяти в подібних ситуаціях, – зазначають експерти МОЗ.

Як заспокоїти дитину під час гучних звуків сирени або вибухів

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Щоб допомогти дитині впоратися зі страхом і навчити її реагувати на гучні звуки, як сирена або гуркіт, психологи радить діяти за наступним алгоритмом:

Нормалізація

Дорослий фіксує і пояснює дитині ситуацію: я бачу, що ти боїшся. Так, це ж дуже гучний і неприємний звук, який насправді лякає. Але коли ми чуємо сирену, це означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Цей звук повідомляє, що про нашу безпеку піклуються. І нам потрібно подбати про себе, тому ми йдемо в безпечне місце.

Підтримка

Важливо дати дитині сигнал про підтримку: я з тобою і буду з тобою весь час. А далі – запропонувати дію: хочеш, я візьму тебе на руки/обійму, а ти візьмеш свою іграшку? Безпорадність – травматична, тому дитина повинна відчувати, що може вплинути на щось: тримати іграшку, піклуватися про тварину, взяти воду, вважати кроки – це додасть йому почуття своєї сили.

Завершення

Після того, як загроза минула, слід обов’язково підкреслити це. Скажіть дитині: все пройшло, ми в безпеці. Спасибі, ти був (була) таким сміливим, сильним. Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впоралися.

Прості прийоми, щоб зняти напругу

Світлана Ройз також порадила кілька прийомів, які допоможуть відволіктися і знизити напругу, пов’язану з гучними звуками. Використовуйте їх відповідно до ситуації, можливостями і уподобаннями дитини.

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