Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации известного психолога Светланы Ройз о том, как успокоить ребенка и научить его правильно реагировать на звуки воздушной тревоги.

— Бояться того, что на самом деле пугает – нормально. При этом дети ориентируются на нашу реакцию и на то, как мы им объясняем происходящее, какие действия предлагаем. Поэтому нужно знать, как действовать в подобных ситуациях, — отмечают эксперты Минздрава.

Как успокоить ребенка во время громких звуков сирены или взрывов

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Чтобы помочь ребенку справиться со страхом и научить его реагировать на громкие звуки, как сирена или грохот, психологи советует действовать по следующему алгоритму:

Нормализация

Взрослый фиксирует и объясняет ребенку ситуацию: я вижу, что ты боишься. Да, это ведь очень громкий и неприятный звук, который на самом деле пугает. Но когда мы слышим сирену, это значит, что наши ВСУ зафиксировали угрозу и сейчас ее обезвреживают. Этот звук сообщает, что о нашей безопасности заботятся. И нам нужно позаботиться о себе, поэтому мы идем в безопасное место.

Поддержка

Важно дать ребенку сигнал о поддержке: я с тобой и буду с тобой все время. А дальше – предложить действие: хочешь, я возьму тебя на руки/обниму, а ты возьмешь свою игрушку? Беспомощность – травматическая, поэтому ребенок должен чувствовать, что может повлиять на что-то: держать игрушку, заботиться о животном, взять воду, считать шаги – это придаст ему чувство своей силы.

Завершение

После того, как угроза прошла, следует обязательно подчеркнуть это. Скажите ребенку: все прошло, мы в безопасности. Спасибо, ты был (была) таким смелым, крепким. Мы слышали так много громких звуков (их можно назвать), но мы справились.

Простые приемы, чтобы снять напряжение

Светлана Ройз также посоветовала несколько приемов, которые помогут отвлечься и снизить напряжение, связанное с громкими звуками. Используйте их в соответствии с ситуацией, возможностями и предпочтениями ребенка.

Вы можете предложить ребенку: