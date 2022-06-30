Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Психология

Как психологическая травма, пережитая в детстве, влияет на здоровье взрослого человека

30 июня 2022, 13:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дитина
Источник: Depositphotos

Специалисты утверждают, что травматический детский опыт оказывает негативное влияние на общее состояние как ментального, так и физического здоровья уже взрослого человека.

– Стратегия забыть и жить дальше не всегда срабатывает, потому что отсутствие безопасной привязанности уже в ранние годы становится основой для эмоциональных расстройств и заболеваний, – считает психолог-консультант Глеб Федоров.

В дальнейшем травмы, сидящие в теле, непрожитые подавляемые эмоции, проблемы в общении и тревожность не позволят выйти из замкнутого круга, продолжая губительное влияние на организм.

Неспособность объективно оценить ситуацию усложняет социальную коммуникацию и заставляет организм находиться в постоянной готовности к спасению (повышенный уровень кортизола, частота сердечных сокращений оказывают негативное влияние на здоровье).

Сейчас смотрят

А умение успокаивать себя во многом зависит от того, как были налажены связи с близкими в детстве.

Но несмотря на критический опыт детства в виде недостатка любви (проявления: физический и моральный абьюз, невозможность комфортно выразить потребности и эмоции, банальная отстраненность родителей), у каждого есть возможность:

  • С течением времени переосмыслить этот опыт.
  • Научиться тестировать окружающую реальность. Сверять свои фантазии с действительностью, оценивая, насколько опасно/безопасно окружение.
  • Наладить доверительные отношения и почувствовать, что существует безопасное общение. Тем самым восполняется нехватка надежных отношений.
  • Найти мужество отгоревать перенесенные ранее потери, и в результате освободить место для приобретения нового опыта.
Читайте также:
Дарья анорексияНе хотела взрослеть: 12-летнюю Дарью с Луганщины лечат от тяжелой анорексии

Кроме раннего детского опыта, следует помнить, что в целом ментальное и физическое здоровье зависит и от следующих факторов:

  • генетическая предрасположенность;
  • актуальная окружающая среда (опыт всего пережитого);
  • опыт прошлых поколений;
  • характер личности, навыки и стиль привязанности.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Советы психолога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь