В начале июня в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр попала 12-летняя девочка с критической массой тела и нарушением работы многих внутренних органов.

Два дня ребенок находился в реанимации, пока медики стабилизировали ее состояние.

— Девочка попала к нам в тяжелом состоянии: с весом менее 25 кг, что при ее росте критически мало, и индексом массы тела 10, — рассказала врач-диетолог Марьяна Стегницкая. – У нее сильно пострадали многие внутренние органы, прежде всего, сердечно-сосудистая система.

Больше недели мама и дочь добирались во Львов. Из оккупированного городка в Луганской области выехали в Россию, дальше — в Эстонию, оттуда — в Латвию. Самочувствие девочки ухудшилось настолько, что пришлось обратиться за помощью к латвийским врачам. Именно они посоветовали Западноукраинский центр.

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То, что дочка теряет вес мама заметила в самом начале войны, хотя, по словам девочки, желание похудеть возникло у нее раньше.

А с началом боевых действий девочка начала нервничать и активно заедать стресс. Но начитавшись о компульсивном переедании, Дарья стала отказываться от еды, чтобы не потолстеть.

— Я начала ограничивать себя в еде еще задолго до 24 февраля. Очень сильно не хотела взрослеть, все эти возрастные изменения меня пугали. Я прочла, что дефицит калорий может немного замедлить развитие моего организма, поэтому и прибегла к такому методу, — сквозь слезы говорит девочка.

Имея синдром отличницы, Дарья и в похудении пыталась делать все в совершенстве и добиваться результата как можно быстрее. Она старалась много двигаться. Врачи говорят, что таким образом девочка подсознательно сжигала калории.

Сейчас Дарья употребляет специальные смеси, постепенно вводит в рацион определенные продукты. Пытается преодолеть свой страх перед едой. С ней работает мультидисциплинарная команда: диетолог, педиатр, психиатр, психотерапевт.

Когда девочка окрепнет к курсу лечения добавиться физическая реабилитация: длительное голодание обычно провоцирует выраженный сколиоз и мышечную слабость.

Дарья призналась, что снова хочет вернуться к нормальной жизни, где она занимается танцами и музыкой (играет на скрипке и фортепиано).

Но стационарное лечение продлится еще около месяца, а на восстановление организма понадобиться еще не менее полугода.

Источник: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ