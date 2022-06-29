Итальянский хирург спас 15-летнего Артема, попавшего под обстрел в Краматорске

В Первом медицинском объединении Львова лечат 15-летнего Артема, попавшего под ракетный обстрел в Краматорске. Он собирался поехать во Львов, где находилась его мама. Российские ракеты отсрочили их встречу, а самого Артема чуть не убили. Его подруга погибла на месте.

– Это, наверное, конец.., – подумал парень, когда раздался взрыв.

Несколькими минутами раньше он вышел с подругой на перрон выпить чаю, которым угощали волонтеры. Артем ждал эвакуационного поезда, который должен был доставить его во Львов. Помнит только, что в какой-то момент в глазах потемнело. Когда их открыл, пошевелиться уже не смог. Потом потерял сознание.

Местные врачи извлекли обломки из конечностей и стабилизировали состояние ребенка. Далее его отправили в Днепр, затем – во Львов.

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После получения тяжелых травм молодого человека едва удалось вернуть к жизни. И львовским врачам помог в этом известный итальянский хирург Роберто Брамбилла.

Когда парень попал в больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова, его состояние было очень сложным: глубокие 20-сантиметровые раны левого бедра, множественные осколочные поражения конечностей, повреждение нерва, вследствие чего Артем не чувствовал стопы и пальцев правой ноги. Здесь за него сразу взялся итальянский врач.

Роберто Брамбилла – выдающийся хирург. 50 лет он лечит тяжелые ранения, 22 из которых занимается именно регенеративной медициной.

Дома в Италии он руководит специализированным на лечении ран отделением Института Zucchi в городе Монца. С начала полномасштабного вторжения Роберто прибыл в Украину как волонтер Soletere Olnus и два месяца помогал нашим специалистам лечить раненых детей и взрослых. В частности, научил закрывать дефекты мягких тканей искусственной кожей.

Эта технология позволяет сантиметр за сантиметром восстановить поврежденную кожу пациента, не оставляя шрамов. Дорогостоящие материалы для лечения украинских деток выделил институт, в котором работает Роберто.

Именно такой искусственной кожей закрыли и глубокие раны Артема. После почти месяца пребывания в больнице и ряда операций он снова ходит.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова