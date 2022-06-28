Министерство здравоохранения Украины в сотрудничестве с Еврокомиссией продолжают эвакуацию украинских детей на специализированное лечение в клиники Европы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Сегодня эвакуированы в клиники Ирландии еще двое украинских детей из Винницкой области: 8-летний Иван и 16-летний Артем с тяжелой черепно-мозговой травмой.

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Сообщается, что получение специализированного лечения на территории Украины осложнено постоянными обстрелами и вооруженной агрессией РФ.

Из-за тяжелого состояния и необходимости дальнейшего послеоперационного ухода дети нуждаются в посторонней помощи и поддержке, поэтому на лечение их сопровождают родственники.

Отмечается, что сначала пациентов перевезли в одно из медицинских учреждений Львова. Затем в Польшу, а оттуда, с привлечением специальных воздушных госпиталей, их доставили на лечение в Ирландию.

Фото: Минздрав