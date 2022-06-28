Міністерство охорони здоров’я України у співпраці з Єврокомісією продовжують евакуацію українських дітей на спеціалізоване лікування в клініки Європи.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

– Сьогодні евакуйовані в клініки Ірландії ще двоє українських дітей з Вінницької області: 8-річний Іван і 16-річний Артем з важкою черепно-мозковою травмою.

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Повідомляється, що отримання спеціалізованого лікування на території України ускладнене постійними обстрілами і збройною агресією РФ.

Через важкий стан і необхідність подальшого післяопераційного догляду діти потребують сторонньої допомоги та підтримки, тому на лікування їх супроводжують родичі.

Зазначається, що спочатку пацієнтів перевезли до одного з медичних закладів Львова. Потім до Польщі, а звідти, із залученням спеціальних повітряних госпіталів, їх доставили на лікування до Ірландії.

Фото: МОЗ