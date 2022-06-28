Благодаря Бюро ВОЗ в Украине и при финансовой поддержке ЕС в Одесской областной клинической больнице было установлено новое оборудование для дезинфекции медицинских инструментов.

Это позволит ввести современную систему стерилизации медоборудования и минимизировать риск распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Как отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, война в Украине приводит к появлению большого количества раненых и травмированных украинцев, что заставляет медиков использовать сразу все имеющиеся операционные в ближайших больницах, чтобы увеличить шанс на спасение каждого нуждающегося.

Сейчас смотрят

— Как следствие, мы нуждаемся и в увеличении количества хирургического инструментария, и в количестве циклов дезинфекционной обработки в этих больницах, — комментирует Виктор Ляшко.

Сообщается, что до 2021 года оборудование стерилизационного отделения Одесской больницы удовлетворяло потребности больницы на 50% и нуждалось в капитальном ремонте.

Сейчас здесь установлен современный моющий дезинфектор и ремонт паровых стерилизаторов.

— Для безопасности пациентов очень важно обеспечить использование чистого и безопасного оборудования при оказании медицинской помощи, — уверен глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Он отметил, что для этого ВОЗ была установлена ​​моечно-дезинфекционная машина и обновлены паровые стерилизаторы в Одесской больнице, что позволит значительно усилить меры по инфекционному контролю.