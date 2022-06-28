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За підтримки ВООЗ та ЄС: Одеська обллікарня отримала нове обладнання для дезінфекції медінструментів

28 Червня 2022, 12:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Завдяки Бюро ВООЗ в Україні та за фінансової підтримки ЄС, в Одеській обласній клінічній лікарні було встановлено нове обладнання для дезінфекції медичних інструментів.

Це дасть змогу запровадити сучасну систему стерилізації медобладнання та мінімізувати ризик поширення інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги.

Як зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, через війну в Україні є велика кількість поранених та травмованих, що змушує медиків використовувати одразу всі наявні операційні в найближчих лікарнях, щоб збільшити шанс на порятунок кожного нужденного.

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– Як результат, ми потребуємо і збільшення кількості хірургічного інструментарію, і кількості циклів дезінфекційної обробки в цих лікарнях, – коментує Віктор Ляшко.

Повідомляється, що до 2021 року обладнання стерилізаційного відділення Одеської лікарні задовольняло потреби лікарні на 50% і потребувало капітального ремонту.

Зараз тут встановлено сучасний мийний дезінфектор та ремонт парових стерилізаторів.

– Для безпеки пацієнтів дуже важливо забезпечити використання чистого й безпечного обладнання під час надання медичної допомоги, – упевнений глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Він зазначив, що для цього ВООЗ була встановлена мийно-дезінфекційна машина і оновлені парові стерилізатори в одеській лікарні, що дасть змогу значно посилити заходи з інфекційного контролю.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні дезінфекція лікування Медики МОЗ України
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