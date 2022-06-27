За четыре месяца войны в результате боевых действий в Украине разрушены 118 больниц и повреждены 628 медицинских учреждений. Боевые действия еще не кончились, а больницы уже собираются восстанавливать.

Во время заседания рабочей группы по здравоохранению Нацсовета по восстановлению обсуждали строительство объектов медицинской инфраструктуры Киевщины. Было предложено рассмотреть использование модульных конструкций для восстановления больниц, сообщил председатель Комиссии по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Минздраве уже несколько недель изучают европейский опыт строительства больниц, изготовленных из металлических сэндвич-панелей. В минувшие выходные делегация из министерства осмотрела строительство медучреждения такого типа в Польше.

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Преимущества модульных конструкций

Время проектирования и строительства зданий, благодаря модульным технологиям, сокращается на несколько порядков. Во время пандемии в Китае за несколько недель строили огромные модульные больницы!

Адаптивность

Из-за миграции населения, связанной с войной, неизвестно, уменьшится или увеличится нагрузка на медицинскую инфраструктуру. А модульная технология позволяет быстро изменять конфигурацию помещений – при необходимости добавлять операционные или палаты для размещения пациентов.

Энергоэффективность

Медучреждения модульного типа оснащены современной инженерией. Это важно с учетом очень сложного предстоящего отопительного сезона.

Готовность “под ключ”

Нет необходимости проводить ремонты.

– Лично видел в странах ЕС такие конструкции: внутри их трудно отличить от стационарных зданий, – поделился впечатлением Михаил Радуцкий.

В настоящее время Минздрав изучает вопрос привлечения международных инвестиций на такие объекты. Также уместно рассмотреть возможность размещения в Украине завода по изготовлению модульных конструкций.

Ведь спрос на них будет не только со стороны системы здравоохранения, но и других социальных сфер. Местное производство – это новые рабочие места и налоги в бюджет.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Михаил Радуцкий