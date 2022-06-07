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Закончат до конца лета: ведутся работы по восстановлению Черниговской областной детской больницы

7 июня 2022, 13:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня чернігів

Ремонтные работы по восстановлению Черниговской областной детской больницы ориентировочно планируется закончить через 2-2,5 месяца, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что детская клиника в Чернигове не прекращала работу и во время боевых действий. В результате здесь повреждены три здания главного корпуса, инфекционное отделение, пищеблок, технические помещения, снарядами и взрывными волнами поломаны окна, двери, часть кровли.

Сообщается, что денежные средства на ремонт учреждения правительство выделило из резервного фонда в 250 млн грн, предназначенного для восстановления Черниговской области после боевых действий и оккупации.

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Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Лікарні, МОЗ Украины, Ремонт, Чернигов
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