За три месяца войны от ракет и снарядов российских оккупантов больше всего пострадала медицинская инфраструктура в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что всего в регионе полностью разрушены 74 больницы, еще 48 получили повреждения. И это — без учета заведений здравоохранения, расположенных на территории временно оккупированного Мариуполя.

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Сообщается, что в целом по Украине враг разрушил 105 учреждений здравоохранения, которые восстановлению не подлежат.

Из них 9 находились на территории Николаевщины, по 6 — на Харьковщине и Черниговщине, по 2 — на Киевщине, Луганщине, Сумщине и Запорожье, по одной больнице — на Житомирщине и Херсонщине.

— Здания с красным крестом ежедневно становятся мишенями для российских террористов, — отметил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Он подчеркнул, что, в нарушение всех возможных международных конвенций, враг продолжает разрушать нашу медицинскую инфраструктуру, забирая у украинцев право на медицинскую помощь.

По его словам, сегодня самая критическая ситуация сложилась на востоке Украины, в частности, в Донецкой области, где в груду камней превратились 74 медицинских учреждения.

Отмечается, что ориентировочная стоимость восстановления разрушенной медицинской инфраструктуры в Украине составит более 34 млрд гривен.

Напомним, что на территориях, освобожденных от российских оккупантов, уже началось восстановление заведений здравоохранения. В частности, над планами обновления уже работают в Черниговской и Сумской областях.

Фото: Минздрав