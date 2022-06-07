Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Повністю зруйновані 74 лікарні: на Донеччині наймасштабніші втрати в медичній інфраструктурі

7 Червня 2022, 12:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня

За три місяці війни від ракет і снарядів російських окупантів найбільше постраждала медична інфраструктура в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відзначається, що разом в регіоні повністю зруйновані 74 лікарні, ще 48 отримали пошкодження. І це – без урахування закладів охорони здоров’я, розташованих на території тимчасово окупованого Маріуполя.

Зараз дивляться
Читайте також:
швидкіШвидкі, тактичні аптечки і 38 тонн ліків: чергова гуманітарка МОЗ цього тижня

Повідомляється, що в цілому по Україні ворог зруйнував 105 закладів охорони здоров’я, які відновленню не підлягають.

З них 9 перебували на території Миколаївщини, по 6 – на Харківщині та Чернігівщині, по 2 – на Київщині, Луганщині, Сумщині та Запоріжжі, по одній лікарні – на Житомирщині та Херсонщині.

– Будівлі з червоним хрестом щодня стають мішенями для російських терористів, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Він підкреслив, що, в порушення всіх можливих міжнародних конвенцій, ворог продовжує руйнувати нашу медичну інфраструктуру, забираючи в українців право на медичну допомогу.

За його словами, сьогодні найкритичніша ситуація склалася на сході України, зокрема, в Донецькій області, де в купу каменів перетворилися 74 медичних установи.

Відзначається, що орієнтовна вартість відновлення зруйнованої медичної інфраструктури в Україні складе більше 34 млрд гривень.

Нагадаємо, що на територіях, звільнених від російських окупантів, вже почалося відновлення закладів охорони здоров’я. Зокрема, над планами оновлення вже працюють у Чернігівській та Сумській областях.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Донецька область, Лікарні, Медики, МОЗ України, статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь