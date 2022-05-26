В Черкасской областной больнице смонтирован новый ангиограф, благодаря которому медики получили возможность проводить сложные вмешательства, в том числе на сердце и головном мозге.
Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
— Благодаря новейшему оборудованию медики смогут оперативно оказывать помощь в случае инсульта или инфаркта миокарда, а жители региона и переселенцы смогут получать плановую и ургентную помощь на новом уровне.
Сообщается, что ангиограф позволяет проводить не только рутинные ангиографические обследования, но и сложные высокотехнологичные рентгеновские вмешательства на сердце, головном мозге, магистральных и периферических артериях.
Также аппарат позволяет выявлять процессы и болезни, которые другим путем диагностировать не удается.
Сейчас медицинская команда уже проходит соответствующее обучение и знакомится с оборудованием.