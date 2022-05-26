В Черкасской областной больнице смонтирован новый ангиограф, благодаря которому медики получили возможность проводить сложные вмешательства, в том числе на сердце и головном мозге.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Благодаря новейшему оборудованию медики смогут оперативно оказывать помощь в случае инсульта или инфаркта миокарда, а жители региона и переселенцы смогут получать плановую и ургентную помощь на новом уровне.

Сообщается, что ангиограф позволяет проводить не только рутинные ангиографические обследования, но и сложные высокотехнологичные рентгеновские вмешательства на сердце, головном мозге, магистральных и периферических артериях.

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Также аппарат позволяет выявлять процессы и болезни, которые другим путем диагностировать не удается.

Сейчас медицинская команда уже проходит соответствующее обучение и знакомится с оборудованием.