Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Для складних рентгенівських операцій на серці, мозку та артеріях: у Черкасах змонтовано новий ангіограф

26 Травня 2022, 16:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ангиограф

У Черкаській обласній лікарні змонтовано новий ангіограф, завдяки якому медики отримали можливість проводити складні втручання, зокрема на серці та головному мозку.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Завдяки новітньому обладнанню медики зможуть оперативно надавати допомогу в разі інсульту або інфаркту міокарда, а жителі регіону і переселенці зможуть отримувати планову і ургентну допомогу на новому рівні.

Читайте також:
гуманитарка мозШВЛ, вакуумна терапія ран, машини швидкої: яку гуманітарку отримало МОЗ на цьому тижні

Повідомляється, що ангіограф дозволяє проводити не тільки рутинні ангіографічні обстеження, а й складні високотехнологічні рентгенівські втручання на серці, головному мозку, магістральних і периферичних артеріях.

Зараз дивляться

Також апарат дозволяє виявляти процеси і хвороби, які іншим шляхом діагностувати не вдається.

Зараз медична команда вже проходить відповідне навчання і знайомиться з обладнанням.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікарні, Медики, МОЗ України, Черкаси
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь