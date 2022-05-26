У Черкаській обласній лікарні змонтовано новий ангіограф, завдяки якому медики отримали можливість проводити складні втручання, зокрема на серці та головному мозку.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Завдяки новітньому обладнанню медики зможуть оперативно надавати допомогу в разі інсульту або інфаркту міокарда, а жителі регіону і переселенці зможуть отримувати планову і ургентну допомогу на новому рівні.

Повідомляється, що ангіограф дозволяє проводити не тільки рутинні ангіографічні обстеження, а й складні високотехнологічні рентгенівські втручання на серці, головному мозку, магістральних і периферичних артеріях.

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Також апарат дозволяє виявляти процеси і хвороби, які іншим шляхом діагностувати не вдається.

Зараз медична команда вже проходить відповідне навчання і знайомиться з обладнанням.