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ШВЛ, вакуумна терапія ран, машини швидкої: яку гуманітарку отримало МОЗ на цьому тижні

22 Травня 2022, 12:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гуманитарка моз

З першого дня війни Міністерство охорони здоров’я залучає гуманітарну допомогу з усього світу і щотижня публічно звітує щодо обсягів і змісту гуманітарних вантажів, які прибули на його склади протягом тижня.

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Так, протягом цього тижня МОЗ отримало від різних донорів та благодійних організацій:

  • 14 автомобілів швидкої допомоги;
  • 168,5 тонни ліки в асортименті;
  • 14,5 тонни препаратів групи інсулінів;
  • 33 палети обладнання;
  • 400 одиниць VAC-апаратів;
  • 1 100 одиниць бинтів;
  • 1 100 одиниць тактичних Z-бинтів;
  • 500 кг дезінфікуючих засобів.

Основними постачальниками допомоги стали EU member states, Уряд Великої Британії, Міністерство закордонних справ Франції, міжнародна некомерційна організація “Direct relief”, міжнародна компанія” Genadyne Biotechnologies”, Lithuanian Red cross, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ” Ментор”, ТОВ” Амлак Стерілокс Україна”, Благодійний фонд Київська школа економіки.

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Разом за час дії воєнного стану МОЗ отримало понад 5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 6 млдр гривень з понад 30 країн світу.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, гуманітарка, МОЗ України
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