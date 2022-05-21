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235 медзакладів і понад 200 бригад швидких знаходяться під тимчасовою окупацією РФ: як вони працюють

21 Травня 2022, 16:02
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
безпорадність
Джерело: Depositphotos

235 медичних закладів і більш ніж 200 бригад екстреної медичної допомоги перебувають зараз на територіях України, які тимчасово окупувала армія агресора.

МОЗ спільно з СБУ надало ряд рекомендацій і вказівок щодо роботи медзакладів під тимчасовою окупацією.

Виплати медзакладам продовжують надходити, якщо є належний зв’язок з керівництвом. За лютий 2022 року за Програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 млрд грн. медзаклади Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

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Крім того, 50 млн грн перераховано тим медичним закладам, які фінансуються за субвенцією.

З 18 закладами, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, немає контакту. Їх  керівництво не виходить на зв’язок. МОЗ співпрацює з військовими адміністраціями, щоби вирішити це питання.

Наразі існує велика проблема постачання ліків і медвиробів в тимчасово окуповані територіях.

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РФ блокує передачу ліків з підконтрольних Україні територій і використовує це як примусовий спосіб взаємодії з ними.

Таким чином, агресор порушує норми конвенції про захист цивільного населення під час війни. І це ще один з багатьох злочинів, які скоює РФ в нашій країні.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Ліки, МОЗ України
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