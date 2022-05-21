235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи находятся сейчас на территориях Украины, которые временно оккупировала армия агрессора.

Минздрав совместно с СБУ предоставил ряд рекомендаций и указаний по работе медучреждений под временной оккупацией.

Выплаты медучреждениям продолжают поступать, если есть надлежащая связь с руководством. За февраль 2022 г. по Программе медицинских гарантий получили более 5,2 млрд грн. медучреждения Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

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Кроме того, 50 млн грн. перечислено тем медицинским учреждениям, которые финансируются по субвенции.

С 18 заведениями, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, нет контакта. Их руководство не выходит на связь. Минздрав сотрудничает с военными администрациями, чтобы решить этот вопрос.

В настоящее время существует большая проблема снабжения лекарствами и медицинскими изделиями во временно оккупированных территориях.

РФ блокирует передачу лекарства с подконтрольных Украине территорий и использует это как принудительный способ взаимодействия с ними.

Таким образом, агрессор нарушает нормы конвенции о защите гражданского населения во время войны. И это еще одно из многих преступлений, совершаемых РФ в нашей стране.