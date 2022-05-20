Министерство здравоохранения продолжает серию публикаций о героизме и самопожертвовании украинских медиков во время полномасштабной войны с РФ. Сегодняшняя история – о медицинской команде одной из больниц Харькова.

Владимир Купин – заведующий ортопедотравматологическим отделением Харьковской областной клинической травматологической больницы. С начала полномасштабного вторжения войск РФ он вместе с большинством своей команды остался жить на работе и помогать пациентам.

Лечебное заведение оказалось в одном из наиболее обстреливаемом районе Харькова. Линия фронта проходила совсем рядом, но клиника ни на миг не прекращала работать.

Сейчас смотрят

Медики круглосуточно находились в больнице в течение 82 дней и только с середины мая могли при желании ночевать дома.

— Как все мы с самого начала войны восхищались нашим народом, нашими защитниками, так я восхищаюсь своими коллегами, – признается Владимир Иванович.

По его словам, некоторые члены их команды одно время жили в больнице вместе со своими детьми, продолжая самоотверженно выполнять свою работу.

Лечили и спасали под ударами ракет: история героизма и самоотдачи медиков одной из больниц Харькова / 3 images

Врач рассказывает, что в самые горячие недели непрерывных ракетных ударом и артиллерийских обстрелов чаще всего обращались пациенты с минно-взрывными травмами: как военные, так и гражданские.

Среди последних значительно увеличилось пожилых людей. Спасаясь от обстрелов, они бежали, часто падали, травмировались, ломали конечности, страдали от боли, не могли двигаться.

Уже в первые дни полномасштабной войны больница пострадала от ракетных ударов. В здании выбило много окон, частично были повреждены палаты. Врачам приходилось прикрывать окна одеялами.

На вопрос, о чем он мечтает, Владимир Иванович отвечает, что больше всего хочет мира. Чтобы прекратились бомбежки и стрельба. Чтобы вернулась семья и можно было обнять жену, детей.

— Во время войны я стал дедушкой, поэтому хочу познакомиться с внучкой, ведь ее эвакуировали, и мы видимся только по видеосвязи, — улыбается Владимир Иванович.

История врача Купина – одна из тысяч историй героических украинских медиков, которые бок о бок с военными, спасателями стоят на передовой линии нашей обороны. Лечат не только израненные тела, но и души.

Склоняемся перед их героизмом и благодарим за работу. Только так победим!

Фото: Минздрав