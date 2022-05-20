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Важны при лечении переломов: Минздрав направил в больницы партию аппаратов внешней фиксации

20 мая 2022, 10:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
переломи
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины распределило между учреждениями здравоохранения, которые оказывают помощь раненым, аппараты внешней фиксации. На днях эти медицинские средства поступили на гуманитарные склады.

Аппараты внешней фиксации помогают в случае перелома конечностей. Что очень актуально во время войны.

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С помощью аппаратов внешней фиксации врач может:

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  • зафиксировать поломанную кость;
  • сшить сосуды, мышцы и нервные окончания.

В течение 3-4 месяцев эти конструкции остаются на теле пациента и способствуют полному восстановлению конечности.

Сейчас на склады Минздрава поступила очередная партия из 123 аппаратов внешней фиксации.

Источник
Минздрав
Теги
Лікарні, лікування, МОЗ Украины
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