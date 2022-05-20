Министерство здравоохранения Украины распределило между учреждениями здравоохранения, которые оказывают помощь раненым, аппараты внешней фиксации. На днях эти медицинские средства поступили на гуманитарные склады.
Аппараты внешней фиксации помогают в случае перелома конечностей. Что очень актуально во время войны.
С помощью аппаратов внешней фиксации врач может:
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- зафиксировать поломанную кость;
- сшить сосуды, мышцы и нервные окончания.
В течение 3-4 месяцев эти конструкции остаются на теле пациента и способствуют полному восстановлению конечности.
Сейчас на склады Минздрава поступила очередная партия из 123 аппаратов внешней фиксации.