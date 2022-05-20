Міністерство охорони здоров’я України розподілило між закладами охорони здоров’я, які надають допомогу пораненим, апарати зовнішньої фіксації. Днями ці медичні засоби надійшли на гуманітарні склади.

Апарати зовнішньої фіксації допомагають в разі перелому кінцівок. Що дуже актуально під час війни.

За допомогою апаратів зовнішньої фіксації лікар може:

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зафіксувати поламану кістку;

зшити судини, м’язи і нервові закінчення.

Протягом 3-4 місяців ці конструкції залишаються на тілі пацієнта і сприяють повному відновленню кінцівки.

Зараз на склади МОЗ надійшла чергова партія з 123 апаратів зовнішньої фіксації.