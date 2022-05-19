У зв’язку з поверненням до Києва надзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні пані Анки Фельдгузен, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив вдячність німецьким колегам за неоціненну допомогу і підтримку українських медиків під час війни.

Йдеться про лікарські засоби, витратні матеріали, медичне обладнання та досвід німецьких лікарів.

– Але найбільша наша цінність – це українці, які зараз мають можливість безкоштовно лікуватися в клініках Німеччини, – відзначив Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, щотижня МОЗ відправляє українських поранених та хворих спеціальним медичним авіарейсом Luftwaffe Збройних сил Німеччини в госпіталі країни.

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Сьогодні понад 100 українців перебувають на лікуванні в Німеччині й близько 800 в клініках ЄС, і це величезна підтримка для нашої системи охорони здоров’я.

Міністр також назвав важливі напрямки співпраці, які обговорювалися під час зустрічі з пані послом. А саме:️

можливість протезування постраждалих від війни українців у Німеччині;

локалізація виробництва протезів на території України для подальшого обслуговування встановлених за кордоном протезів українцям;

обмін досвідом у лікуванні опікових травм та підтримка українського опікового центру;

використання технологій телемедицини під час консультацій складних випадків травми та політравми;

участь у розвитку мережі закладів охорони здоров’я в рамках відновлення України U24.

Нагадаємо, що на початку травня у рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Європейської комісії вдалося забезпечити медичну евакуацію ще 30 пацієнтів з Харківської області та східних регіонів України.

Для цього на певному етапі був залучений летючий госпіталь –спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe Збройних сил Німеччини.

Джерело: Виктор Ляшко