Міністерство охорони здоров’я України разом з Європейською Комісією забезпечило медичну евакуацію ще однієї групи постраждалих від військової агресії РФ українців за кордон для лікування.
Зокрема, було евакуйоване подружжя з Бучі та пацієнтка з Харківщини — люди постраждали під час окупації та потребують протезування й подальшої реабілітації.
Відправлення на лікування за кордон постраждалих здійснюється практично щодня.
МОЗ у співпраці з міжнародними партнерами, а також за активного сприяння обласних військових адміністрацій і медзакладів, підтримці Державної прикордонної служби України і Державної міграційної служби України, організують евакуацію дорослих і дітей із комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами та іншими тяжкими захворюваннями, які лікувати в Україні наразі складно.