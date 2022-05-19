Відправлення на лікування за кордон постраждалих здійснюється практично щодня.

МОЗ у співпраці з міжнародними партнерами, а також за активного сприяння обласних військових адміністрацій і медзакладів, підтримці Державної прикордонної служби України і Державної міграційної служби України, організують евакуацію дорослих і дітей із комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами та іншими тяжкими захворюваннями, які лікувати в Україні наразі складно.