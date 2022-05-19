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Медична евакуація: майже щодня важкопоранених українців відправляють на лікування за кордон

19 Травня 2022, 14:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
на лікування за кордон
Міністерство охорони здоров’я України разом з Європейською Комісією забезпечило медичну евакуацію ще однієї групи постраждалих від військової агресії РФ українців за кордон для лікування.
Зокрема, було евакуйоване подружжя з Бучі та пацієнтка з Харківщини — люди постраждали під час окупації та потребують протезування й подальшої реабілітації.
Відправлення на лікування за кордон постраждалих здійснюється практично щодня.

МОЗ у співпраці з міжнародними партнерами, а також за активного сприяння обласних військових адміністрацій і медзакладів, підтримці Державної прикордонної служби України і Державної міграційної служби України, організують евакуацію дорослих і дітей із комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами та іншими тяжкими захворюваннями, які лікувати в Україні наразі складно.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування
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