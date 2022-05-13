Міністерство охорони здоров’я України послідовно і системно намагається відстежувати долю кожного українця, який перебуває в окупації або потрапив у полон.

Одне з найважливіших завдань відомства – за допомогою міжнародних партнерів примусити РФ до виконання норм міжнародного гуманітарного права і забезпечити належну медичну допомогу нашим співвітчизникам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Історії деокупованих Бучі, Гостомеля, Бородянки, сіл і містечок Чернігівської та Сумської областей наочно показали всьому світу, ким насправді є так звана “друга армія” світу.

Сьогодні ми тримаємо зв’язок із закладами охорони здоров’я на територіях з окупаційним режимом. Однак важко навіть уявити, як насправді страждають українські пацієнти в умовах обмеженого доступу до сучасної медичної допомоги.

Ще через більші жахи проходять українці, які мали можливість нарешті вирватися з окупації, проте змушені проходити численні фільтраційні табори та виснажливі перевірки.

Багатьох з них примусово відправляють на територію окупанта, іноді за тисячі кілометрів від рідного Маріуполя, Токмака, Генічеська або Енергодара для того, щоб потім робити картинки для пропагандистського телебачення про “прекрасні умови” для українських біженців.

Що вже говорити про наших воїнів, які потрапили в полон, або цивільних осіб, викрадених російськими військовими для поповнення фонду полонених. Ми вже неодноразово чули і бачили, як Росія атакує “виключно військові об’єкти”.

Наше завдання – боротися за кожного з них.

А завдання наших міжнародних партнерів – примусити РФ до виконання норм міжнародного гуманітарного права і забезпечити належну медичну допомогу українцям, які перебувають в окупації, в полоні, були незаконно вивезені на територію загарбника.

Міністерство і офіційними листами, і в особистому спілкуванні звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Лікарів без кордонів, щоб усі вони спільно забезпечили моніторинг дотримання міжнародного права та убезпечили українців від тортур, знущань та зберегли їхнє здоров’я.

На фото чергова зустріч з Лікарями без кордонів у Бельгії та передача офіційного листа від МОЗ.

Джерело: Віктор Ляшко