Министерство здравоохранения Украины последовательно и системно старается отслеживать судьбу каждого украинца, который находится в оккупации или попал в плен.

Одна из важнейших задач ведомства – при помощи международных партнеров принудить РФ к выполнению норм международного гуманитарного права и обеспечить надлежащую медицинскую помощь нашим соотечественникам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Истории деоккупированных Бучи, Гостомеля, Бородянки, сел и городков Черниговской и Сумской областей наглядно показали всему миру, кем на самом деле является так называемая “вторая армия” мира.

Сегодня мы держим связь с учреждениями здравоохранения на территориях с оккупационным режимом. Однако трудно даже представить, как на самом деле страдают украинские пациенты в условиях ограниченного доступа к современной медицинской помощи.

Еще через большие ужасы проходят украинцы, которые имели возможность наконец вырваться из оккупации, однако вынуждены проходить многочисленные фильтрационные лагеря и изнурительные проверки.

Многих из них принудительно отправляют на территорию оккупанта, иногда за тысячи километров от родного Мариуполя, Токмака, Геническа или Энергодара для того, чтобы потом делать картинки для пропагандистского телевидения о “прекрасных условиях” для украинских беженцев.

Что уж говорить о наших воинах, попавших в плен, или гражданских лицах, похищенных российскими военными для пополнения фонда пленных. Мы уже неоднократно слышали и видели, как Россия атакует “исключительно военные объекты”.

Наша задача — бороться за каждого из них.

А задача наших международных партнеров – принудить РФ к выполнению норм международного гуманитарного права и обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которые находятся в оккупации, в плену, были незаконно вывезены на территорию захватчика.

Министерство и официальными письмами, и в личном общении обратилось к Международному комитету Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения и Врачам без границ, чтобы все они сообща обеспечили мониторинг соблюдения международного права и обезопасили украинцев от пыток, издевательств и сохранили их здоровье.

На фото очередная встреча с Врачами без границ в Бельгии и передача официального письма от Минздрава.

Источник: Виктор Ляшко