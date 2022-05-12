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Независимо от места жительства: какие виды медицинской помощи в Украине бесплатны

12 мая 2022, 12:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины еще раз напоминает: все виды медицинской помощи, которые входят в перечень государственной Программы медицинских гарантий, являются бесплатными для всех украинцев, независимо от места их проживания.

— Медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на определенные услуги, обязано предоставлять их безвозмездно и в полном объеме, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минздрава.

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Отмечается, что приоритетом является медицинская помощь при состояниях, которые значительно влияют на здоровье людей:

  • лечение инсульта и инфаркта;
  • исследования раннего выявления онкологии;
  • медицинская помощь роженицам;
  • медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Если медучреждение требует у пациента оплату — это нарушение условий договора. В таких ситуациях следует обращаться с жалобой:

  • в контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19;
  • на горячую линию НСЗУ 16-77.

Источник
Минздрав
Теги
гаряча лінія, Медики, медична допомога, МОЗ Украины
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