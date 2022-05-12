Министерство здравоохранения Украины еще раз напоминает: все виды медицинской помощи, которые входят в перечень государственной Программы медицинских гарантий, являются бесплатными для всех украинцев, независимо от места их проживания.

— Медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на определенные услуги, обязано предоставлять их безвозмездно и в полном объеме, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что приоритетом является медицинская помощь при состояниях, которые значительно влияют на здоровье людей:

лечение инсульта и инфаркта;

исследования раннего выявления онкологии;

медицинская помощь роженицам;

медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Если медучреждение требует у пациента оплату — это нарушение условий договора. В таких ситуациях следует обращаться с жалобой: