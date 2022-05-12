Министерство здравоохранения Украины еще раз напоминает: все виды медицинской помощи, которые входят в перечень государственной Программы медицинских гарантий, являются бесплатными для всех украинцев, независимо от места их проживания.
— Медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на определенные услуги, обязано предоставлять их безвозмездно и в полном объеме, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минздрава.
Читайте также:Под эгидой ООН: украинских медиков обучают на случай применения агрессором химического или биологического оружия
Отмечается, что приоритетом является медицинская помощь при состояниях, которые значительно влияют на здоровье людей:
- лечение инсульта и инфаркта;
- исследования раннего выявления онкологии;
- медицинская помощь роженицам;
- медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
Если медучреждение требует у пациента оплату — это нарушение условий договора. В таких ситуациях следует обращаться с жалобой:
- в контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19;
- на горячую линию НСЗУ 16-77.