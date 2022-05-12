Міністерство охорони здоров’я України ще раз нагадує: всі види медичної допомоги, які входять до переліку Державної програми медичних гарантій, є безкоштовними для всіх українців, незалежно від місця їхнього проживання.
– Медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на певні послуги, зобов’язаний надавати їх безоплатно і в повному обсязі, – підкреслюється в повідомленні пресслужби МОЗ.
Зазначається, що пріоритетом є медична допомога при станах, які значно впливають на здоров’я людей:
- лікування інсульту та інфаркту;
- дослідження раннього виявлення онкології;
- медична допомога породіллям;
- медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках.
Якщо медзаклад вимагає у пацієнта оплату – це порушення умов договору. У таких ситуаціях слід звертатися зі скаргою:
- в контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19;
- на гарячу лінію НСЗУ 16-77.