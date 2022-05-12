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Незалежно від місця проживання: які види медичної допомоги в Україні безкоштовні

12 Травня 2022, 12:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України ще раз нагадує: всі види медичної допомоги, які входять до переліку Державної програми медичних гарантій, є безкоштовними для всіх українців, незалежно від місця їхнього проживання.

– Медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на певні послуги, зобов’язаний надавати їх безоплатно і в повному обсязі, – підкреслюється в повідомленні пресслужби МОЗ.

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Зазначається, що пріоритетом є медична допомога при станах, які значно впливають на здоров’я людей:

  • лікування інсульту та інфаркту;
  • дослідження раннього виявлення онкології;
  • медична допомога породіллям;
  • медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках.

Якщо медзаклад вимагає у пацієнта оплату – це порушення умов договору. У таких ситуаціях слід звертатися зі скаргою:

  • в контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19;
  • на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Джерело
МОЗ
Теги
гаряча лінія, Медики, медична допомога, МОЗ України
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