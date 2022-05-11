Як оформити лікарняний переселенцям за кордоном й отримати виплати

Міністерство охорони здоров’я спростило оформлення лікарняних для громадян, які через війну в Україні перебувають за кордоном.
Йдеться про осіб, які стали тимчасово непрацездатними.
Категорії непрацездатності:
- захворювання або травма загального характеру;
- догляд за хворою дитиною;
- вагітність та пологи;
- ортопедичне протезування.
– У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат, – йдеться у повідомленні МОЗ.
Як оформити лікарняний:
- зв’язатися зі своїм сімейним лікарем чи тим фахівцем, який займається лікуванням;
- він має отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності – медичний документ (довідку чи виписку), в якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта;
- оформити лікарняний.
– Важливе уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я, – зазначають у профільному відомстві.
Водночас формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.