Як оформити лікарняний переселенцям за кордоном й отримати виплати

Міністерство охорони здоров’я спростило оформлення лікарняних для громадян, які через війну в Україні перебувають за кордоном.

Йдеться про осіб, які стали тимчасово непрацездатними.

Категорії непрацездатності:

захворювання або травма загального характеру;

догляд за хворою дитиною;

вагітність та пологи;

ортопедичне протезування.

– У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Як оформити лікарняний:

зв’язатися зі своїм сімейним лікарем чи тим фахівцем, який займається лікуванням;

він має отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності – медичний документ (довідку чи виписку), в якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта;

оформити лікарняний.

– Важливе уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я, – зазначають у профільному відомстві.

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Водночас формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.