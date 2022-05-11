Как оформить больничный переселенцам за границей и получить выплаты

Министерство здравоохранения упростило оформление больничных для граждан, которые из-за войны войны в Украине находятся за границей.

Речь идет о лицах, ставших временно нетрудоспособными.

Категории нетрудоспособности:

заболевание или травма общего характера;

уход за больным ребенком;

беременность и роды;

ортопедическое протезирование.

— В этих случаях граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат, — говорится в сообщении Минздрава.

Как оформить больничный:

связаться со своим семейным врачом или тем специалистом, который занимается лечением;

он должен получить подтверждение основания временной нетрудоспособности — медицинский документ (справку или выписку), в котором будет указан диагноз/статус пациента;

оформить больничный.

— Важное уточнение для врачей: в выданных за границей медицинских документах указывается диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МЗВН в электронной системе здравоохранения, — отмечают в профильном ведомстве.

В то же время формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.