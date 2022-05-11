Плановые операции в Украине — где и при каком условии будут проводиться

В Украине возобновляется проведение плановых операций, их могут проводить по решению главных врачей учреждений здравоохранения.

В Минздраве рассказали, что нужно сделать, чтобы провести операцию бесплатно.

Для этого нужно получить электронное направление у своего семейного врача или специалиста, занимающегося лечением.

В то же время за операцию медицинскому учреждению заплатит Национальная служба здоровья Украины.

Но следует помнить, что во время действия военного положения в Украине проводить плановые операции могут только те учреждения, которые имеют на это ресурсы. В отдельных регионах таких нет, поскольку врачи в первую очередь помогают раненым.

Актуальную информацию по больницам, где проводятся плановые операции, можно узнать в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

В первые дни войны в Украине специалисты остановили проведение плановых операций и оказывали помощь раненым военным и гражданским лицам, пострадавшим от российской агрессии. Позже их проведение возобновили в части регионов.