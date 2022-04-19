Медицинская система Киева работает в усиленном режиме. Горожане получают онкологическую, нефрологическую, стоматологическую и эндокринологическую помощь, больные диабетом обеспечены инсулинами. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

— С первых дней полномасштабного вторжения столичные медики – наши герои — работают в усиленном режиме, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается, — отметил Николай Поворозник.

В частности, Киевский городской клинический онкологический центр, специалисты которого оказывают всю необходимую медицинскую помощь онкобольным. Это и обследование в радиологическом отделении, и лечение, и проведение химио- и лучевой терапии.

Также в Центре работает горячая линия для консультаций онкобольных пациентов и их родственников: (044) 365 07 62. Обращаться можно ежедневно с 10.00 до 13.00.

Ни дня не прекращали работу шесть паллиативных отделений, в которых оказывают помощь неизлечимо больным:

Киевская городская клиническая больница №2 – 099 338 50 38;

Киевская городская клиническая больница №6 — (044) 497 79 49;

Киевская городская клиническая больница №10 — (044) 525 20 90;

Киевская городская клиническая больница №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63;

Александровская клиническая больница г. Киева– 050 939 89 93;

Киевский городской клинический онкологический центр– 067 703 60 70.

По словам Николая Поворозника, в столице возобновлено выполнение плановых операций. В частности, это офтальмологические операции по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов и другие. Не прекращали работу столичные травмпункты, куда горожане могут обращаться при необходимости.

Что же касается работы родильных домов, то, как отметил Николай Поворозник, в них рождаются новые украинские жизни. Для этого наши врачи создали все условия и особо позаботились о безопасности будущих мам и новорожденных.

Новая жизнь – это всегда победа, и чем больше в городе появляется малышей, тем сильнее уверенность в том, что жизнь продолжается и победа за нами, подчеркнул Николай Поворозник.