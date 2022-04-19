Медична система Києва працює в посиленому режимі. Городяни отримують онкологічну, нефрологічну, стоматологічну та ендокринологічну допомогу, хворі на діабет забезпечені інсулінами. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– З перших днів повномасштабного вторгнення столичні медики – наші герої – працюють в посиленому режимі, надаючи допомогу всім, хто її потребує, – зазначив Микола Поворозник.

Зокрема, Київський міський клінічний онкологічний центр, фахівці якого надають всю необхідну медичну допомогу онкохворим. Це і обстеження в радіологічному відділенні, і лікування, і проведення хіміо- та променевої терапії.

Також у Центрі працює гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10.00 до 13.00.

Жодного дня не припиняли роботу шість паліативних відділень, в яких надають допомогу невиліковно хворим:

Київська міська клінічна лікарня №2 – 099 338 50 38;

Київська міська клінічна лікарня № 6 – (044) 497 79 49;

Київська міська клінічна лікарня №10 – (044) 525 20 90;

Київська міська клінічна лікарня №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63;

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва– 050 939 89 93;

Київський міський клінічний онкологічний центр– 067 703 60 70.

За словами Миколи Поворозника, у столиці відновлено виконання планових операцій. Зокрема, це офтальмологічні операції по заміні кришталиків, операції на серці, заміна суглобів та інші. Не припиняли роботу столичні травмпункти, куди городяни можуть звертатися при необхідності.

Що ж стосується роботи пологових будинків, то, як зазначив Микола Поворозник, в них народжується нове українське життя. Для цього наші лікарі створили всі умови і особливо подбали про безпеку майбутніх мам і новонароджених.

Нове життя – це завжди перемога, і чим більше в місті з’являється малюків, тим сильніше впевненість у тому, що життя триває і перемога за нами, підкреслив Микола Поворозник.