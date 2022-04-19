Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Народжуються діти, проводяться операції: як працює медсистема Києва в умовах війни

19 Квітня 2022, 12:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Народжуються діти, проводяться операції: як працює медсистема Києва в умовах війни
Джерело: Depositphotos

Медична система Києва працює в посиленому режимі. Городяни отримують онкологічну, нефрологічну, стоматологічну та ендокринологічну допомогу, хворі на діабет забезпечені інсулінами. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– З перших днів повномасштабного вторгнення столичні медики – наші герої – працюють в посиленому режимі, надаючи допомогу всім, хто її потребує, – зазначив Микола Поворозник.

Зокрема, Київський міський клінічний онкологічний центр, фахівці якого надають всю необхідну медичну допомогу онкохворим. Це і обстеження в радіологічному відділенні, і лікування, і проведення хіміо- та променевої терапії.

Читайте також:
швидка допомогаТільки в разі невідкладних станів: коли слід викликати швидку в період воєнного стану

Також у Центрі працює гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10.00 до 13.00.

Жодного дня не припиняли роботу шість паліативних відділень, в яких надають допомогу невиліковно хворим:

  • Київська міська клінічна лікарня №2 – 099 338 50 38;
  • Київська міська клінічна лікарня № 6 – (044) 497 79 49;
  • Київська міська клінічна лікарня №10 – (044) 525 20 90;
  • Київська міська клінічна лікарня №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63;
  • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва– 050 939 89 93;
  • Київський міський клінічний онкологічний центр– 067 703 60 70.

За словами Миколи Поворозника, у столиці відновлено виконання планових операцій. Зокрема, це офтальмологічні операції по заміні кришталиків, операції на серці, заміна суглобів та інші. Не припиняли роботу столичні травмпункти, куди городяни можуть звертатися при необхідності.

Що ж стосується роботи пологових будинків, то, як зазначив Микола Поворозник, в них народжується нове українське життя. Для цього наші лікарі створили всі умови і особливо подбали про безпеку майбутніх мам і новонароджених.

Нове життя – це завжди перемога, і чим більше в місті з’являється малюків, тим сильніше впевненість у тому, що життя триває і перемога за нами, підкреслив Микола Поворозник.

Джерело
КМДА
Теги
Війна в Україні , Київ , КМДА , Медики
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь