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Тільки в разі невідкладних станів: коли слід викликати швидку в період воєнного стану

18 Квітня 2022, 16:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
швидка допомога
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України нагадало, в яких випадках варто викликати швидку допомогу в умовах дії воєнного стану в країні.

Зазначається, що бригади екстреної медичної допомоги продовжують працювати цілодобово і виїжджають на виклики навіть під час комендантської години. Однак пацієнтам треба пам’ятати умови, за яких слід викликати швидку.

Дзвонити на номер 103 потрібно за невідкладних станів, які загрожують життю та здоров’ю людини і можуть призвести до різкого погіршення її самопочуття в разі ненадання екстреної медичної допомоги. Про це можуть свідчити проблеми з диханням або його відсутність, критичні кровотечі.

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Диспетчер швидкої приймає рішення щодо подальших дій після спілкування з абонентом. Якщо є відповідні підстави, він направляє бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то консультація може бути надана телефоном.

Рішення про необхідність госпіталізації приймає лікар бригади швидкої на основі комплексу симптомів конкретного пацієнта.

Слід зауважити, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. Наприклад, при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка з виїздом автомобіля швидкої.

Крім того, на жаль, в умовах активних бойових дій швидка може не виїхати за викликом. Йдеться про так звану червону зону, коли можливість надати медичну допомогу не є можливою через інтенсивні обстріли.

Тому громадянам потрібно бути уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, за можливості евакуюватися із зон, де тривають інтенсивні обстріли. Адже, перебуваючи в безпеці, ви зменшуєте навантаження на лікарів та екстрені служби.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Воєнний стан , Медики , МОЗ України , швидка допомога
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