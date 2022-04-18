Министерство здравоохранения Украины напомнило, в каких случаях стоит вызывать скорую помощь в условиях действия военного положения в стране.

Отмечается, что бригады экстренной медицинской помощи продолжают работать круглосуточно и выезжают на вызовы даже во время комендантского часа. Однако пациентам нужно помнить условия, при которых следует вызвать скорую.

Звонить на номер 103 надо в случае неотложных состояний, которые угрожают жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению его самочувствия в случае неоказания экстренной медицинской помощи. Об этом могут свидетельствовать проблемы с дыханием или его отсутствие, критические кровотечения.

Диспетчер скорой принимает решение относительно дальнейших действий после общения с абонентом. Если есть соответствующие основания, он направляет бригаду к пациенту. Если же таких оснований нет, консультация может быть предоставлена по телефону.

Решение о необходимости госпитализации принимает врач бригады скорой на основе комплекса симптомов конкретного пациента.

Отметим, что боевые действия затрудняют работу бригад экстренной медицинской помощи. К примеру, при объявлении воздушной тревоги возможна задержка в выезде автомобиля скорой.

Кроме того, к сожалению, в условиях активных боевых действий скорая может не выехать по вызову. Речь идет о так называемой красной зоне, когда возможность оказать медицинскую помощь не представляется возможной из-за интенсивных обстрелов.

Поэтому гражданам необходимо быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, по возможности эвакуироваться из зон, где продолжаются интенсивные обстрелы. Ведь, находясь в безопасности, вы уменьшаете нагрузку на врачей и экстренные службы.