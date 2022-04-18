Министерство здравоохранения Украины присоединяется к кампании #braveukraine, которая создана для того, чтобы рассказывать миру о смелости украинцев. Минздрав намерен показать храбрость украинских медиков, их мужество и героизм во время войны.

— И нам есть, о чем рассказать, ведь силой и руками хирургов, акушеров, педиатров, медсестер, фармацевтов и огромного количества волонтеров спасены сотни тысяч жизней, — отмечается в сообщении.

Речь идет обо всех работников системы здравоохранения. Системы, которая во время войны стала единым закаленным механизмом, основная цель которого — спасать, несмотря ни на что.

Профессионализм, самоотверженность, преданность делу и решительность — черты украинских медиков, которые, как истинные воины, стоят сегодня на страже жизни и здоровья в условиях жесточайшей российской агрессии.

На фото — медсестра анестезиологического отделения Черниговской областной больницы Оксана Уманец, которая осталась в оккупированном Чернигове и продолжала охранять жизнь в аду.

Самостоятельно во время обстрелов больницы, она поднимала в операционную тяжело раненого бойца весом 120 кг в полной амуниции. Оксана, вес которой 55 кг, смогла спасти того, кто нуждался в ее помощи.

Минздрав призывает присоединятся к проекту #BRAVEUKRAINE: загружать на сайт короткие ролики, макеты постеров, стикеров и мерча brave.ua, а также делитесь историями о смелости и героизме украинцев.