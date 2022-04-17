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Больница Дымера в условиях оккупации не закрылась ни на день: здесь спасали и лечили, чем могли

17 апреля 2022, 17:16
Кристина Величанская Кореспондентка Факти ICTV Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Димер, Козаровичі

Дымерская поселковая больница работала весь период оккупации поселка российскими войсками. Ее руководитель, и.о. директора Татьяна Давыденко рассказала, как им пришлось оказывать медицинскую помощь в этих условиях.

— Наша больница не имела хирургического отделения, — начал рассказ Татьяна Давыденко. — Здесь лечились люди с инсультами и сердечными заболеваниями. Когда начались обстрелы, то мы начали оказывать помощь раненым.

 


Ранеными были только гражданские, местные жители и жители ближних сел. Один ребенок был – девочка 12 лет. У нее были осколочные ранения в руку и в ногу. Девочку удалось доставить в Вышгород, потому что потребовалась операция по установке пластин в местах переломов.

– А вот женщину одну мы потеряли, к сожалению, – сказала врач. – У нее были проникающие ранения в грудную полость и в брюшную. Но если с проникающими в грудную клетку мы еще справлялись, то в ее случае нужна была очень сложная операция. А я не смогла договориться о том, чтобы ее переправили в больницу. Все остальные поправились.

Не было средств для наркоза, операции проводили под местной анестезией или применяли сильнодействующие медикаменты. Было немного перевязочного материала, немного лекарств. Вот так и перебивались медики, но свою работу выполняли на отлично.

Все время оккупации Дымера в больнице работал травматолог из Охматдета Александр Юрчак. Он не смог уехать и остался ведущим специалистом по травмам на все это время.

На вопрос, как российские военные обращались с врачами и пациентами, хрупкая Татьяна ответила так:

 — Сначала было страшно, но когда они потребовали встречи с главврачом, я вышла и сказала, что буду говорить с ними как офицер, — рассказала врач. — Ты, говорю, офицер военный, а я медицинской службы, воспринимай это как просьбу, как требование, как хочешь: гражданских не стрелять, сюда не заходить. Не знаю, что подействовало, но они ушли и сюда не заходили ни разу.

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Теги
Війна в Україні , Медицина в Україні
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