Дымерская поселковая больница работала весь период оккупации поселка российскими войсками. Ее руководитель, и.о. директора Татьяна Давыденко рассказала, как им пришлось оказывать медицинскую помощь в этих условиях.
— Наша больница не имела хирургического отделения, — начал рассказ Татьяна Давыденко. — Здесь лечились люди с инсультами и сердечными заболеваниями. Когда начались обстрелы, то мы начали оказывать помощь раненым.
Ранеными были только гражданские, местные жители и жители ближних сел. Один ребенок был – девочка 12 лет. У нее были осколочные ранения в руку и в ногу. Девочку удалось доставить в Вышгород, потому что потребовалась операция по установке пластин в местах переломов.
– А вот женщину одну мы потеряли, к сожалению, – сказала врач. – У нее были проникающие ранения в грудную полость и в брюшную. Но если с проникающими в грудную клетку мы еще справлялись, то в ее случае нужна была очень сложная операция. А я не смогла договориться о том, чтобы ее переправили в больницу. Все остальные поправились.
Не было средств для наркоза, операции проводили под местной анестезией или применяли сильнодействующие медикаменты. Было немного перевязочного материала, немного лекарств. Вот так и перебивались медики, но свою работу выполняли на отлично.
Все время оккупации Дымера в больнице работал травматолог из Охматдета Александр Юрчак. Он не смог уехать и остался ведущим специалистом по травмам на все это время.
На вопрос, как российские военные обращались с врачами и пациентами, хрупкая Татьяна ответила так:
— Сначала было страшно, но когда они потребовали встречи с главврачом, я вышла и сказала, что буду говорить с ними как офицер, — рассказала врач. — Ты, говорю, офицер военный, а я медицинской службы, воспринимай это как просьбу, как требование, как хочешь: гражданских не стрелять, сюда не заходить. Не знаю, что подействовало, но они ушли и сюда не заходили ни разу.