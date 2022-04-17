Дымерская поселковая больница работала весь период оккупации поселка российскими войсками. Ее руководитель, и.о. директора Татьяна Давыденко рассказала, как им пришлось оказывать медицинскую помощь в этих условиях.

— Наша больница не имела хирургического отделения, — начал рассказ Татьяна Давыденко. — Здесь лечились люди с инсультами и сердечными заболеваниями. Когда начались обстрелы, то мы начали оказывать помощь раненым.

– А вот женщину одну мы потеряли, к сожалению, – сказала врач. – У нее были проникающие ранения в грудную полость и в брюшную. Но если с проникающими в грудную клетку мы еще справлялись, то в ее случае нужна была очень сложная операция. А я не смогла договориться о том, чтобы ее переправили в больницу. Все остальные поправились.

Ранеными былиместные жители и жители ближних сел.– девочка 12 лет. У нее были осколочные ранения в руку и в ногу. Девочку удалось доставить в Вышгород, потому что потребовалась операция по установке пластин в местах переломов.

Не было средств для наркоза, операции проводили под местной анестезией или применяли сильнодействующие медикаменты. Было немного перевязочного материала, немного лекарств. Вот так и перебивались медики, но свою работу выполняли на отлично.

Все время оккупации Дымера в больнице работал травматолог из Охматдета Александр Юрчак. Он не смог уехать и остался ведущим специалистом по травмам на все это время.

На вопрос, как российские военные обращались с врачами и пациентами, хрупкая Татьяна ответила так: