От войны больше всего страдают дети, мир которых внезапно перевернулся, а сами они столкнулись не только с психологическими травмами, но и получили тяжелые ранения или погибли.

Раненых детей с востока Украины приняла Львовщина. Медицинским поездом их доставили сюда из разных регионов. Есть и те, кто был на вокзале в Краматорске, когда его обстреляли русские захватчики.

14 скорых принимали детишек прямо из вагонов и сразу везли в больницу. Самому младшему ребенку всего 9 месяцев, самому старшему – 17 лет. Все с разными травмами. Они пострадали от бомб, осколков и ДТП по дороге. Есть дети, имеющие ожоги от фосфорных снарядов – оружия, которое запрещено в мире.

Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести.

Четырехлетний Герман приехал из Угледара с бабушкой Анной и старшим братом – 10-летним Кириллом. Он пострадал сильнее. Их мать погибла после взрыва в ночь на 31 марта.

– У меньшего спинка, ножка и ручка – тоже пострадал, но не так сильно. Попала, говорят, фосфорная бомба или снаряд прямо в подвал, а они там в подвале сидели, — делится Анна Митрофановна, бабушка мальчика.

Люба с дочерью попали под обстрел на Краматорском вокзале. Там погибли 59 человек, еще более сотни ранены, среди которых и ее дочь.

– Осколок ранил в руку. Нас записывали волонтеры на поезд, но недозаписали – не успели, – рассказывает Люба.

Инна также из Угледара. Женщина с мужем и двумя детьми попали под обстрел. Сейчас ее сын, семилетний Стас, в тяжелом состоянии нуждается в интенсивной терапии.

— У нас с мужем осколочные ранения, а у ребенка гораздо серьезнее. Удалили часть кишечника, дырка в легких, выведенный кишечник наружу – стома, – объясняет Инна.

Семья Деминтиенко с пятью малолетними детьми эвакуировалась машиной из Донбасса. Старшей было 6 лет, меньшим – 5, 4, год и 8 месяцев, а самому младшему 9 месяцев. По дороге их машина попала в ужасное ДТП.

– Старшая девочка погибла, у второй дочери – серьезные травмы. У третьей девочки был закрыт разрыв почки, но, слава Богу, уже гораздо лучше все. Малыши целые здоровы. У мужчины был перелом носа. Я, к счастью, тоже цела, – рассказывает Инна.

Медики говорят, что у детей преобладают скелетные травмы, однако есть поражение и грудной полости, нейротравмы.

Один ребенок нуждается в помощи в условиях реанимации. Врачи делают все, чтобы облегчить страдания малыша.

Во Львовской области дети получат необходимую медицинскую помощь, а некоторых из них, при необходимости, направят на лечение за границу.

Фото: пресс-служба больницы