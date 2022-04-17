Від війни найбільше страждають діти, світ яких раптово перевернувся, а самі вони стикнулися не тільки з психологічними травмами, але й отримали важкі поранення або загинули.

Поранених діток зі сходу України прийняла Львівщина. Медичним потягом їх доправили сюди з різних регіонів. Є й ті, хто був на вокзалі у Краматорську, коли його обстріляли російські загарбники.

14 швидких приймали діточок прямо з вагонів і одразу везли до лікарні. Наймолодшій дитині всього 9 місяців, найстаршій – 17 років. Усі з різними травмами. Вони постраждали від бомб, уламків та ДТП дорогою. Є діти, що мають опіки від фосфорних снарядів – зброї, яка заборонена у світі.

Більшість з них перебувають у стані середньої важкості.

Чотирирічний Герман приїхав з Вугледара з бабусею Анною та старшим братом – 10-річним Кирилом. Той постраждав сильніше. Їхня мати загинула після вибуху в ніч на 31 березня.

– У меншого спинка, ніжка і ручка – теж постраждав, але не так сильно. Попала, кажуть,фосфорна бомба чи снаряд прямо в підвал, а вони там в підвалі сиділи, — ділиться Анна Митрофанівна, бабуся хлопчика.

Люба з донькою потрапили під обстріл на вокзалі Краматорська. Там загинуло 59 людей, ще більше сотні поранені, серед яких і її дочка.

– Осколок поранив у руку. Нас записували волонтери на поїзд, але недозаписали – не встигли, — розповідає Люба.

Інна також з Вугледару. Жінка з чоловіком та двома дітьми потрапили під обстріл. Нині її син, семирічний Стас, у важкому стані, потребує інтенсивної терапії.

– У нас із чоловіком осколкові поранення, а у дитини — набагато серйозніше. Видалили частину кишківника, дірка в легені, виведений кишківник назовні — стома, — пояснює Інна.

Родина Деминтієнків з п’ятьма малолітніми дітьми евакуйовувалась автівкою з Донеччини. Найстаршій було 6 років, меншим – 5, 4, рік і 8 місяців, а найменшому 9 місяців. Дорогою їхня машина потрапила в жахливу ДТП.

– Старша дівчинка загинула, у другої доньки — серйозні травми. У третьої дівчинки — був закритий розрив нирки, але, дякувати Богу, вже набагато краще все. Малюки цілі здорові. Чоловік мав перелом носа. Я, на щастя, теж ціла, — розповідає Інна.

Медики кажуть, що у дітей переважають скелетні травми, однак є ураження і грудної порожнини, нейротравми.

Одна дитинка потребує допомоги в умовах реанімації. Лікарі роблять все, щоб полегшити страждання малечі.

На Львівщині діти отримають необхідну медичну допомогу, а деяких з них, за потреби, скерують на лікування закордон.

Фото: прес-служба лікарні