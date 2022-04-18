Міністерство охорони здоров’я України приєднується до кампанії #braveukraine, яка створена для того, щоб розповідати світу про сміливість українців. МОЗ має намір показати хоробрість українських медиків, їхні мужність і героїзм під час війни.

– І нам є, про що розповісти, адже силою волі і руками хірургів, акушерів, педіатрів, медсестер, фармацевтів і величезної кількості волонтерів врятовані сотні тисяч життів, – наголошується в повідомленні.

Йдеться про всіх працівників системи охорони здоров’я. Системи, яка під час війни стала єдиним загартованим механізмом, основна мета якого – рятувати, незважаючи ні на що.

Професіоналізм, самовідданість, відданість справі і рішучість – риси українських медиків, які, як справжні воїни, стоять сьогодні на сторожі життя і здоров’я в умовах жорстокої російської агресії.

На фото – медсестра анестезіологічного відділення Чернігівської обласної лікарні Оксана Уманець, яка залишилася в окупованому Чернігові і продовжувала охороняти життя в пеклі.

Самостійно під час обстрілів лікарні, вона піднімала в операційну важко пораненого бійця вагою 120 кг в повній амуніції. Оксана, вага якої 55 кг, змогла врятувати того, хто потребував її допомоги.

МОЗ закликає приєднуватися до проекту #BRAVEUKRAINE: завантажувати на сайт короткі ролики, макети постерів, стікерів і мерча brave.ua, а також діліться історіями про сміливість і героїзм українців.