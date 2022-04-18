Медики Львівського клінічного перинатального центру благополучно виходили новонародженого, що з’явився на світ з екстремально низькими показниками: вагою лише 1 100 г і зростом 36 см.

Повідомляється, що крихітний Юрчик народився на 28 тижні вагітності. Його стан медики оцінили в 5/5 балів за шкалою Апгар.

Оскільки у немовляти спостерігалися розлади з диханням, з пологового залу його перемістили у відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Після стабілізації стану, на восьму добу життя, дитина була переведена у відділення постінтенсивного догляду за новонародженими і виходжування недоношених дітей.

Відзначається, що до таких діток, як Юрчик, у клініці застосовується мультидисциплінарний підхід у наданні допомоги. Маленького пацієнта вже обстежили медики суміжних спеціальностей: офтальмолог, невропатолог, кардіолог.

Трохи пізніше до лікарів-неонатологів підключилися фізіотерапевти з програмою реабілітації та СПА-процедур.

На 41 добу хлопчик вже був на спільному перебуванні з мамою, яку медики навчили всім нюансам догляду за екстремально недоношеною дитиною.

А на 53 добу, з вагою 2 090 г і зростом 42 см, Юрчик був виписаний додому в задовільному стані.

За словами медиків Львівського обласного клінічного перинатального центру, у мами новонародженого була мрія, щоб разом з малюком святити пасочки вдома. Але все збулося навіть раніше – на Вербну неділю.

Джерело: Львівський обласний клінічний перинатальний центр