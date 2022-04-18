Медики Львовского клинического перинатального центра благополучно выходили новорожденного, появившегося на свет с экстремально низкими показателями: весом всего 1 100 г и ростом 36 см.

Сообщается, что крошечный Юрчик родился на 28 неделе беременности. Его состояние медики оценили в 5/5 баллов по шкале Апгар.

Поскольку у младенца наблюдались расстройства с дыханием, из родильного зала его переместили в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

После стабилизации состояния, на восьмые сутки жизни, ребенок был переведен в отделение постинтенсивного ухода за новорожденными и выхаживания недоношенных детей.

Отмечается, что к таким деткам, как Юрчик, в клинике применяется мультидисциплинарный подход в оказании помощи. Маленького пациента уже обследовали медики смежных специальностей: офтальмолог, невропатолог, кардиолог.

Чуть позже к лечащим врачам-неонатологам подключились физиотерапевты с программой реабилитации и СПА-процедур.

На 41 сутки мальчик уже был на совместном пребывании с мамой, которую медики научили всем нюансам ухода за экстремально недоношенным ребенком.

А на 53 сутки, с весом 2 090 г и ростом 42 см, Юрчик был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

По словам медиков Львовского областного клинического перинатального центра, у мамы новорожденного была мечта, чтобы вместе с малышом святить пасочки дома. Но все сбылось даже раньше – на Вербное воскресенье.

Источник: Львовский клинический перинатальный центр