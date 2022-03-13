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Після обстрілів та вибухів. У якому стані українські діти потрапляють до лікарень

13 Березня 2022, 11:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Після обстрілів та вибухів. У якому стані українські діти потрапляють до лікарень

З початку війни в Україні сотні дітей загинули та отримали травмування.

Частину з них з різноманітними пораненнями потрапили до київського Охматдиту.

Так, 13-річний Вова потрапив до лікарні 26 лютого. Разом з родиною він намагався виїхати з Києва, проте їхній автомобіль опинився під обстрілами. Тато та шестирічний братик загинули на місці, інші родичі потрапили до Охматдиту на лікування.

– У Вови діагностували вогнепально-вибухове поранення правої половини обличчя, вогнепально-осколковий відкритий перелом нижньої щелепи, осколковий перелом правого скуло-орбітального комплексу, – розповідають про поранення хлопчика лікарі.

Фахівцям вдалося врятувати життя підлітка, проте його ще чекає довготривале відновлення.

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Під час потрапляння російської ракети в один із будинків Гостомеля шестирічна Мілана втратила маму, осколки пошкодили нижні кінцівки дівчинки, а її тітці відірвало ступню.

– Спеціалісти Охматдиту провели Мілані декілька операцій, – йдеться у повідомленні.

Наразі з донькою поруч постійно перебуває батько. Чоловік поховав дружину, у нього залишилося двоє дітей — Мілана та її дев’ятирічний брат Костя.

З 24 лютого в Україні триває війна. Унаслідок воєнних дій потерпає мирне населення, зокрема і діти.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит

Теги
Війна в Україні , Київ , Охматдит
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