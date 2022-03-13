С начала войны в Украине сотни детей погибли и получили травмы.

Часть из них с разнообразными ранениями попала в киевский Охматдет.

Так, 13-летний Вова попал в больницу 26 февраля. Вместе с семьей он пытался уехать из Киева, однако их автомобиль оказался под обстрелами. Папа и шестилетний брат погибли на месте, другие родственники попали в Охматдет на лечение.

– У Вовы диагностировали огнестрельно-взрывное ранение правой половины лица, огнестрельно-осколочный открытый перелом нижней челюсти, осколочный перелом правого скуло-орбитального комплекса, – рассказывают о ранениях мальчика врачи.

Специалистам удалось спасти жизнь подростка, но потом ему еще предстоит долгое восстановление.

При попадании российской ракеты в один из домов Гостомеля шестилетняя Милана потеряла маму, осколки повредили нижние конечности девочки, а ее тете оторвало ступню.

– Специалисты Охматдета провели Милане несколько операций, – говорится в сообщении.

Пока с дочерью рядом постоянно находится отец. Он похоронил жену, у него остались двое детей — Милана и ее девятилетний брат Костя.

С 24 февраля в Украине идет война. В результате военных действий страдает мирное население, в том числе и дети.

Источник: НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет